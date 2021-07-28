Российский президент Владимир Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка досрочно. Ожидалось, что родители начнут получать по 10 тысяч рублей с 16 августа, но глава государства распорядился начать выплаты уже со 2 августа, сообщает РИА Новости.

На единовременную выплату подали заявления уже 8 миллионов россиян. Большинство сделали это через портал "Госуслуги".

Родители, которые ранее подавали заявления на президентские выплаты в ПФР, получили готовые формы, уже заполненные. Если ранее такие заявления не подавали, можно обратиться за выплатой самостоятельно в ПФР, отправить заявку.

Согласно указу президента России Владимира Путина, семьям с детьми школьного возраста выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.