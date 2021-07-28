Доктор-эпидемиолог городской клинической больницы № 7 в Казани Наталья Шайхразиева прокомментировала смерть человека от коронавируса в прямом эфире. Многие посмотревшие ролик сочли его постановочным, призванным "запугать народ и заставить бежать на прививку". Казанский врач отметила, что такими вещами шутить не принято.

"Показали правду. Как реально умирает человек, который не привит, тяжело болел и вовремя не обратился к врачу. Это нужно показывать. Страшные кадры, которые должны до глубины души затронуть каждого", - отметила доктор, слова которой приводит "АиФ Казань".

Также доктор заметила, что у всех сегодня есть только один разумный выход - сделать прививку. В противном случае одержать победу над коварным вирусом будет невозможно.