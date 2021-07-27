Депутат Госсовета Татарстана и гендиректор телеканала "ТНВ" Ильшат Аминов резко высказался об антипрививочниках. Разговор об этом зашел в программе "Семь дней". Аминов назвал всех принципиальных противников вакцинации от коронавируса животными, сообщает "Вечерняя Казань".

"Люди – это те же животные. И существует закон стада. Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить", - заявил о своей решительной позиции Аминов.

Жесткая позиция Аминова - далеко не единственная озвученная известными лицами за последнее время. Так, доктор и телеведущий Александр Мясников и вовсе предложил называть антипрививочников лицами, состоящими в гомосексуальных отношениях (в народе это называется одним емким, но нецензурным словом).

"Это как отношения гомосексуалистов: вроде как личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена", - отметил Мясников.