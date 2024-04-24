Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Более 12 млрд рублей вкладывают в новый индустриальный парк «Дружба». Как собственники проекта планируют решать проблему кадрового голода в республике и зачем Татарстану еще один индустриальный парк разбирался корреспондент PROKAZAN.

Парк откроют к 2028 году

23 апреля в Зеленодольском районе в посёлке Осиново стартовало строительство нового индустриального парка «Дружба».

Автор фото: PROKAZAN

«Сегодня мы запускаем новый проект — индустриально-логистический парк «Дружба». Самое главное, что он не просто строится, а уже имеет первого резидента — это компания Яндекс. Для муниципалитета, для республики это большие инвестиции, новые рабочие места, возможность получения и продвижения нашей продукции. Считаю, что этот проект должен быть успешным», — рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов на открытии.

Проект расположился на 34 га земли, сама же площадь промпарка более 165 тыс. кв м. Реализовать идею планируют уже к 2028 году.

Для детей и их родителей

«Дружба» будет рассчитана на 3 700 рабочих мест. Также будет доступно 300 мест в общежитии. Особое внимание при строительстве уделяют экологическому вопросу Зеленодольска.

Автор фото: PROKAZAN

«Это уникальный проект, первый подобный в Татарстане. Фактически это парк в парке, который обретает реальные черты. Здесь начинает строительство крупный резидент — фулфилмент-центр Яндекс Маркет. В первую очередь это 2,5 тысячи рабочих мест. Мы рады, что проект Тура 2.0 развивается. Это целая экосистема, где люди смогут не только работать, но и проводить свободное время, получать медобслуживание и организовывать досуг детям. Мы благодарны руководству республики за поддержку и нашим инвесторам за доверие», — сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

На территории обустроят коливинг (прим. редакции – место массового отдыха), детский центр на 30 мест, площадки для отдыха и занятий спортом, молельную комнату, автосервис с возможностью мойки автомобилей. Также будут созданы учебный центр подготовки кадров и повышения их квалификации на 150 человек в потоке, медицинский центр, а на территории парка появятся сквер с пешеходными дорожками, зеленые аллеи с велодорожками и велопарковками, кафе и фудтраки, чтобы у людей была альтернатива в питании. Сотрудники смогут принимать пищу не только в столовой, но и в кафе. Но насколько там будут доступные цены пока неизвестно.

Автор фото: PROKAZAN

Роботы вместо людей

В год здесь планируют отгружать минимум 24 млн товаров. Уровень зарплат работников в данный момент не раскрывается.

В парке планируют максимально автоматизировать работу, поэтому в настолько большом пространстве будет минимум сотрудников. Комплекс станет полноценной экосистемой, которая расширит рынки сбыта татарстанским товаропроизводителям. Правда, в нынешних условиях, не очень понятно, где будут находиться и эти кадры. Татарстан сейчас — это рынок работника, а не работодателя. Более 50 тысяч вакансий сейчас вакантны.

«По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова у нас уже более трех лет реализуется первая в России региональная программа развития электронной торговли. Благодаря ей количество зарегистрированных на маркетплейсах магазинов татарстанских продавцов выросло в 188 раз, а их годовой оборот в 207 раз. Мы и дальше будем расширять возможности татарстанских предпринимателей и самозанятых по сбыту своих товаров, активно работаем над созданием эффективной товаропроводящей сети. Этому же будет способствовать появление в республике современного фулфилмент-центра», – прокомментировал Фарид Абдулганиев.

Новый индустриальный парк задаст высокую планку для подобных проектов, которые было принято строить как цеха завода, а не как место жизнедеятельности сотрудников. Остается верить, что задуманное окажется не только на бумаге, но и будет воплощено в жизнь.