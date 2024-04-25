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В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

pixabay.com

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В вуз прибыли росгвардейцы и кинологи.

В филиале Казанского инновационного университета им. Тимирясова на ул. Зайцева эвакуировались студенты и сотрудники вуза, пишет KazanFirst со ссылкой на источники.

Известно, что в университете проводятся плановые учения. Тем не менее в социальных сетях пишут о прибывших на место кинологах и работниках Росгвардии.

Учащихся отправили по домам.

Ранее мы писали о том, что в сквере Вахитовского района Казани нашли гранату.

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