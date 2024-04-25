В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов
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В вуз прибыли росгвардейцы и кинологи.
В филиале Казанского инновационного университета им. Тимирясова на ул. Зайцева эвакуировались студенты и сотрудники вуза, пишет KazanFirst со ссылкой на источники.
Известно, что в университете проводятся плановые учения. Тем не менее в социальных сетях пишут о прибывших на место кинологах и работниках Росгвардии.
Учащихся отправили по домам.
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