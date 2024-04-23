Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем

Женский организм в современном мире подвержен множеству испытаний на прочность. Стрессы, переутомления, смена климата и множество других факторов могут стать причиной гинекологических заболеваний. Всему виной — гормональный дисбаланс. Как известно, 80% гинекологических заболеваний связано с гормональными нарушениями в организме женщины.

Редакция ProKazan совместно с медицинским центром «Формула Здоровья» смогли разобраться в тонкостях внутренней гармонии и дать несколько важных советов для прекрасного пола. Причиной нарушения выработки половых гормонов может стать то, с чем мы сталкивается каждый день, но не придаем этому значения.

Ольга Юрьевна Чернова, гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Формула Здоровья»

Женская эндокринная система очень чувствительна к стрессам и отрицательным эмоциям, смене климата, нарушению режима сна и отдыха, эмоциональным и физическим перегрузкам, несбалансированному питанию, дефицитам витаминов и микроэлементов, дисбиозу кишечника, перенесенным тяжелым инфекциям, приему некоторых лекарственных препаратов, — комментирует Ольга Юрьевна Чернова, гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Формула Здоровья». — Это приводит к сбою регуляции всех звеньев эндокринной системы. Одних гормонов вырабатывается больше, других меньше — баланс нарушен.

Соблюдать баланс — важный аспект жизни, за которым необходимо неустанно следить и своевременно корригировать, а не просто обращать внимание. На фоне дисбаланса половых гормонов могут возникнуть узлы и кисты в щитовидной железе, молочных железах, в яичниках и более серьезные заболевания, такие как эндометриоз, бесплодие, миома матки, полипы и гиперплазии эндометрия, нарушения менструального цикла, кровотечения. Даже атрофические вагиниты и дисбиозы влагалища могут быть следствием дефицита гормонов.

Все заболевания и серьезные последствия связаны, в первую очередь, с недостатком необходимых веществ в организме. В первую очередь необходимо обращать внимание на дефицит магния, омеги, витамина Д, витаминов группы В, железа. Содержание этих элементов в свою очередь зависит, как от поступления извне, так и от того, насколько организм способен их усвоить. А это в свою очередь зависит от правильной работы желудочно-кишечного тракта, выработки ферментов, здоровой микробиоты кишечника и т. д. Более того, избыток веществ также негативно сказывается на работе организма. Поэтому только врач сможет помочь восстановить необходимый баланс и дать четкие рекомендации по его поддержанию, — поясняет Ольга Юрьевна.

Причин для обращения к гинекологу-эндокринологу много. Самые очевидные из них начиная с нарушений менструального цикла, полового развития, нарушением обмена веществ, перед планированием беременности и ее обратной стороной — бесплодии, заканчивая возрастными изменениями, связанными с угасанием яичников и снижением выработки половых гормонов. Любое заболевание гораздо проще предупредить, чем лечить, поэтому при любых, даже незначительных, на взгляд пациента, изменениях, необходимо обратиться к специалисту.

Для диагностики эндокринной патологии в гинекологии используется широкий спектр исследований, каждый из которых имеет свои собственные показания. В первую очередь необходимо расспросить и осмотреть пациента, исследовать анализ крови на содержание гормонов, микроэлементов, биохимических показателей функции печени, почек. Конечно же необходимы и дополнительные методы обследования: УЗИ малого таза, молочных желез, надпочечников, МРТ, КТ для диагностики гормональных нарушений, — рассказывает гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Формула Здоровья»

Гинеколог-эндокринолог не просто врач. Это тот человек, который помогает женщине оставаться здоровой, активной, красивой, желанной вне зависимости от возраста. Поэтому посетить специалиста необходимо всем женщинам, особенно, вступающим в менопаузу. В этот период снижается уровень выработки половых гормонов. Происходят сложные процессы, которые могут привести к критическим последствиям.

Многие женщины считают, что климакс—это период который нужно пережить. На самом же деле последствия гормонального дефицита в постменопаузе приводят к инвалидизирующим заболеваниям. Повышение ломкости костей — к переломам позвоночника и шейки бедра, повышение сердечно-сосудистых рисков — к инфарктам и инсультам, а ведь именно эти заболевания являются самой частой причиной смерти на планете.

Возможно многие не знают, что головной мозг содержит рецепторы к половым гормонам и возрастные дегенеративные изменения головного мозга, связанные с дефицитом гормонов, приводят к старческой деменции.

Всего этого можно избежать. Своевременная коррекция гормонального фона и дефицитов, правильное питание, модификация образа жизни дает путь к активному долголетию, без болезней и, тем более, осложнений.

Для подбора менопаузальной гормональной терапии необходимо пройти все необходимые обследования. При исключении противопоказаний гинеколог-эндокринолог подбирает именно тот вид гормонотерапии, который необходим конкретной женщине. Вид, доза, режим приема гормонов зависит от проведенных операций, возраста и многих других факторов, которые невозможно учесть без помощи врача, — обобщает Ольга Юрьевна Чернова.

Быть женщиной значит быть здоровой. Важно помнить, что именно благодаря женщине существует человечество. Во имя женщин происходит все в этом мире. А сделать так, чтобы женщина всегда была в гармонии с гормонами поможет «Формула Здоровья».