Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Прокуратура Пестречинского района Татарстана, в ходе проверки соблюдения требований законодательства в области экономбезопасности и миграции вместе с правоохранителями обнаружили предприятие, которое незаконно производит рыбные консервы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Огромное нелегальное производство появилось на в Пимерском сельском поселении. В результате задержали 10 нелегальных мигрантов. Иностранцы добавляли в банки с этикетками дешевое сырье. Помимо этого, сотрудники полиции выяснили каналы поставки уже готовой продукции в магазины.

Всего было изъято 196 банок с этикетками и еще 1117 банок без этикетки с сырьем. Возбуждены административные и уголовные дела. Расследование контролирует прокуратура.

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