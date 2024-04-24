Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Верховный Суд РТ вынес приговор мужчине, который совершил 13 убийств, изнасилований и нападений на девушек. Фигурант получил пожизненное заключение в колонии особого режима, однако родные и близкие умерших настаивают на казни.

В лесопарке Лебяжье в 2009 году люди услышали тихие стоны и заметили девушку с разбитой головой и разорванной одеждой рядом. Как потом выяснилось, 3 дня она пролежала около озера в коме. Ее чудом спасли. Орудие нападения обнаружили неподалёку: агрессор ударил ее по голове палкой.

Другая жертва - 16-летняя девушка. Фигурант ее оглушил ударом палки, изнасиловал, забил до смерти, а после душил.

Так, последующие 8 лет в этом районе продолжались изнасилования и убийства. Злоумышленник кидался на жертв сзади. Он успел убить 3 женщин. Кроме того, от его рук пострадали 7 человек. Следователи выяснили, что агрессор приезжал в парк и уезжал на велосипеде.

Вся Казань была в ужасе. Это место старались обходить.

Преступник выбирал не только юных девушек, но и женщин. Во время следствия мужчина признался, что несовершеннолетних он выбирал из-за того, что именно в 16-17 лет его чувства отвергла его первая любовь, он мстил.