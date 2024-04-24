Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Подписаться в Telegram

Верховный Суд РТ вынес приговор мужчине, который совершил 13 убийств, изнасилований и нападений на девушек. Фигурант получил пожизненное заключение в колонии особого режима, однако родные и близкие умерших настаивают на казни.

В лесопарке Лебяжье в 2009 году люди услышали тихие стоны и заметили девушку с разбитой головой и разорванной одеждой рядом. Как потом выяснилось, 3 дня она пролежала около озера в коме. Ее чудом спасли. Орудие нападения обнаружили неподалёку: агрессор ударил ее по голове палкой.

Другая жертва - 16-летняя девушка. Фигурант ее оглушил ударом палки, изнасиловал, забил до смерти, а после душил.

Так, последующие 8 лет в этом районе продолжались изнасилования и убийства. Злоумышленник кидался на жертв сзади. Он успел убить 3 женщин. Кроме того, от его рук пострадали 7 человек. Следователи выяснили, что агрессор приезжал в парк и уезжал на велосипеде.

Вся Казань была в ужасе. Это место старались обходить.

Преступник выбирал не только юных девушек, но и женщин. Во время следствия мужчина признался, что несовершеннолетних он выбирал из-за того, что именно в 16-17 лет его чувства отвергла его первая любовь, он мстил.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Интересное в Казани

день назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

сетка на вентиляцию нет насекомых в вашем доме

Интересное в Казани

день назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

брейк-данс для начинающих в Москве

Новости Татарстана

день назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

Новости Татарстана

22 часа назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

день назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Татарстана

день назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка
Новости Казани
час назад

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Новости Татарстана

39 минут назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

2 часа назад

23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью

Новости Казани

2 часа назад

Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»

Новости Татарстана

3 часа назад

Форвард «Нефтяника» из Альметьевска потерял сознание во время 4 матча
Новости Татарстана
29 минут назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке

Новости Казани

6 часов назад

Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
6 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году