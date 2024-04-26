В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

В Казани разыскивают павлиниху, которая пропала в Авиастроительном районе. Она потерялась в районе Университета Талантов. Владельцы не смогли найти ее сами и просят о помощи.

У птицы серо-коричневые перья и размером она чуть меньше индейки.

Жителей региональной столицы и в особенности Авиастроительного района просят тех, кто видел павлина или знает о его местоположении, сообщить об этом на улицу Малая Армавирская, 16 А.

Изъяли 1313 банок: в Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов.