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В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

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В Казани разыскивают павлиниху, которая пропала в Авиастроительном районе. Она потерялась в районе Университета Талантов. Владельцы не смогли найти ее сами и просят о помощи.

У птицы серо-коричневые перья и размером она чуть меньше индейки.

Жителей региональной столицы и в особенности Авиастроительного района просят тех, кто видел павлина или знает о его местоположении, сообщить об этом на улицу Малая Армавирская, 16 А.

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