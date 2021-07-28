В Новой Москве в Ознобишино покончила с собой 81-летняя россиянка, которая дважды перенесла коронавирус. Об этом сообщает "МК".

Тело россиянки нашли у местного водоема.

Дочь погибшей пенсионерка сообщила, что мать болела коронавирусом тяжело, с осложнениями, после заболевания дважды предпринимала попытки суицида.

Ранее суицид совершил и 73-летний пенсионер из Новосибирска, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.