В Новой Москве в Ознобишино покончила с собой 81-летняя россиянка, которая дважды перенесла коронавирус. Об этом сообщает "МК".
Тело россиянки нашли у местного водоема.
Дочь погибшей пенсионерка сообщила, что мать болела коронавирусом тяжело, с осложнениями, после заболевания дважды предпринимала попытки суицида.
Ранее суицид совершил и 73-летний пенсионер из Новосибирска, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Психиатры и неврологи недавно заявили, что коронавирусная инфекция разрушает не только клетки легких, но и клетки головного мозга, а потому после перенесенного заболевания не исключены депрессии, необратимое снижение интеллекта.
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