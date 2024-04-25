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От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

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В сердце Казани располагается настоящая сокровищница кожевенного ремесла – мастерская «Gali». Уже более десяти лет она радует ценителей качественных изделий из натуральной кожи эксклюзивными аксессуарами с индивидуальным подходом. Основатель бренда вместе со своей командой создают настоящие произведения искусства – от стильных ремней и ключниц до роскошных сумок и портфелей.

Каждое изделие уникально и сделано вручную с использованием современных технологий и многовековых традиций кожевенного мастерства. Корреспондент портала ProKazan встретился с основателем бренда. Рустем Галимов рассказал об истории становления «Gali», секретах успешного бизнеса и первой прибыли компании.

От фотографа до мастера кожевенного дела

«Я всегда стремился стать предпринимателем, потому что видел, как люди развиваются, зарабатывают, пытаются раскрутиться, внести новое в этот мир. Смотрел на бизнесменов, пытался понять, как они создают тот или иной продукт. Сначала пробовал себя в роли фотографа, думал открыть творческую студию, по образованию Казанского художественного училища, я дизайнер. Не было желания просто заниматься куплей-продажей, стремился к творческой деятельности, чтобы самому было интересно. Однажды случайно наткнулся на сайт азиатских мастеров, которые шили сумки. Они делали картхолдеры, визитницы – соединяли две вырезки из кожи и сшивали нитками из сухожилий – полностью живой материал. Выглядело не сложно, решил попробовать.

Стало интересно погружаться в тему дальше, начал искать сайты иностранных мастеров по работе с кожей. У меня даже сохранилась папка с работами мастеров, более тысячи фотографий для вдохновения и изучения. Смотрел, как ремесленники развиваются, создают из кусочков кожи настоящие произведения искусства. С минимальным набором инструментов – ножом и линейкой – уже мог делать ремни, собирать клатчи»

Первая продажа за 1 доллар

«Предложил другу вместе попробовать развить дело, он согласился стать частью команды. Сначала работал дома, на кухне. Через 3-4 месяца уже сняли помещение.

Мастерская «Gali»: до и после ремонта

Материалы быстро окупились, почти сразу стали выходить в плюс. Первое изделие, которое я продал – это браслет-косичка. Я выставил его в инстаграме, и знакомая захотела купить. Решил продать его за 1 доллар, чтобы было символично. До сих пор эта купюра хранится, как памятная вещь. На том браслете написал «Гали» в честь деда, который тоже занимался кожей в свое время. С тех пор имя бренда ни разу не менялось»

Бизнес начал приносить больше денег, чем основная работа

«Вскоре после этого пошли продажи на опен спейс маркетах. Это был 2014 год, тогда еще это не было так популярно, как сейчас, да и ниша была свободна, очень слабое было развитие кожи в Казани. Отшил много изделий, продажи были на 50 тысяч рублей, плюс нас начали узнавать, появились заказы. Прибыль шла по нарастающей – сначала 20 тысяч рублей, потом 28, 30 и так далее. До этого у меня не было больших денег, был устроен в дирекции университета за 30 тысяч рублей в месяц.

В конце 2014-го года я принял решение увольняться со своей обычной работы и полностью посвятить время развитию дела, тем более что прибыль уже была. Семья поддержала – это вдохновляло и придавало уверенности, сил. Со временем стала формироваться команда, появлялись мастера, закупались швейные машинки. Мы расширяли ассортимент и вводили новые позиции, после прохождения обучений. 2017 год стал для нас переломным. Тогда мы вышли на новый уровень, получили первый крупный заказ на 600 тысяч рублей. Это дало большой толчок вперед, сделали второй этаж нашей мастерской, магазин, купили новую швейную машину – вложили деньги в развитие бизнеса. В 2019 году выполнили заказ для кабинета министров – 110 портфелей тогда отшили».

Дорогу осилит идущий

«10 лет назад, если бы сказали, что я буду заниматься кожей и стану владельцем мастерской – я бы не поверил.

Начинающим предпринимателям хотелось бы дать совет – делайте то, что вам по душе. Это самое главное – быть увлеченным и заинтересованным в качестве и результате. Нельзя опускать руки, если что-то не получается. Всегда двигайтесь вперед, рассказывайте о себе и не бойся трудностей, ведь они есть у всех. Тот, кто движется, всегда приходит к результату»

Посетите мастерскую с качественными кожаными изделиями в переулке на улице Татарстан, 20. Режим работы мастерской «Gali» с 9:00 до 18:00. Также вы можете оформить доставку по всей России. Действует накопительная скидка постоянного клиента - от 5% до 10% в зависимости от суммы заказа.

ВК: https://vk.com/galikzn

Пишите и звоните: 8 (937) 520-13-38 (смс, WhatsApp, telegram).

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