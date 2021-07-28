В Казани на улице Залесной произошло массовое ДТП. Видео и фото с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Они же сообщили, что происшествие случилось сегодня утром. На левой полосе автодороги столкнулись сразу три иномарки - Mazda, Opel и Hyundai.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Предварительно, причина может быть в том, что один из водителей так спешил, что не соблюдал при движении необходимой дистанции, а другой просто резко притормозил. О пострадавших информации пока нет.