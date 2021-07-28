В Татарстан с рабочим визитом приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Сегодня в международном аэропорту "Казань" его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Максим Решетников примет участие в мероприятиях в рамках XII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021". В частности, он собирается посетить выставку халяльной продукции, также запланировано его выступление на заседании Машиностроительного кластерного форума.

Напомним, экономический саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит в Казани 28–30 июля. Основными темами масштабного мероприятия станут осознанное потребление, халяльная индустрия, спорт и медицина, вопросы молодежи. Саммит проходит в выставочном центре "Казань Экспо".