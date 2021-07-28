Российский теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал женского парного турнира на Олимпийских играх в Токио. В четвертьфинале они обошли по мастерству украинский дуэт сестер Киченок.

Уроженка Казани Вероника Кудерметова после поединка отметила, что матч они с напарницей провели уверенно, не дав соперницам шанса "зацепиться за игру".

"Думаю, что мы с Еленой с каждый днем понемногу прибавляем в игре и действуем в паре все лучше", – рассказала Кудерметова корреспонденту ИА Татар-информ после победной игры.

В полуфинале Кудерметова и Веснина сыграют с победителями пары: Крейчикова/Синякова (Чехия) – Бэрти/Сандерс (Австралия).