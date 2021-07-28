В Карпинске Свердловской области началось судебное рассмотрение громкого дела: в 2016 году мужчину похитили, избили и закопали в могилу за долг, который составлял всего 500 рублей.

Перед судом предстал один из извергов. По версии следствия, он с другом украли молодого парня, настаивая, чтобы тот вернул долг в 500 рублей, вывезли его в лес, угрожали убийством, били, заставили копать себе могилу.

Если мужчина останавливался, его продолжали бить. В какой-то момент злоумышленники поняли, что он может сообщить в полицию и решили закопать карпинца. Они ещё избили мужчину и засыпали заживо землёй. В могиле он и умер от удушья и ран.

Один из убийц скончался до начала суда. Второго, 1994 года рождения, начали судить, и ему грозит большой срок.