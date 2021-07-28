В Дербышках хотят открыть новую туберкулезную больницу вместо ранее закрытой больницы в Каменке Высокогорского района Республики Татарстан. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на замминистра здравоохранения РТ Ильдара Фатихова.

"В настоящие время мы с Министерством строительства прорабатываем вопрос строительства нового здания в Дербышках, на территории основного медицинского городка. Там определен земельный участок, направлено техническое задание проектировщикам и идет определение пятна застройки. В дальнейшем — принятие решения уже о строительстве", – отметил замминистра.

Чиновник говорит о территории, расположенной на улице Прибольничной в Дербышках.

Что касается пациентов и персонала больницы в Каменке, то никто не остался неприкаянным: больным оказывают необходимую помощь на базе других стационаров, а персонал больницы уже трудоустроен в другие медицинские организации.