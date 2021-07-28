26 июля из Москвы пришли отличные новости, которых с нетерпением ждали поклонники певицы МакSим, в том числе и в ее родной Казани - МакSим вышла из комы, ее сознание ясное, она пытается общаться знаками.

Также сообщалось, что МакSим переведена на вспомогательную вентиляцию легких.

Российский врач-реаниматолог Сергей Емельянов рассказал, что ждет певицу дальше. В интервью "Вечерней Москве" он отметил, что реабилитация будет довольно долгой и может занять несколько месяцев.

У МакSим, заявил Емельянов, сейчас происходит "синдром отмены": пока она была на ИВЛ, легкие расслабились, разучились выполнять функцию, привыкли бездействовать. После того, как аппарат отключили, организму приходится снова привыкать действовать самостоятельно. И то, что она общается жестами - совершенно нормально, ведь долго в ее гортани была трубка, речь вернется не сразу.

Госпитализировали МакSим после концерта в Казани с высокой температурой и поражением легких в 40% в середине июня. Уже через три дня ее подключили к ИВЛ и ввели в кому. Все это время поклонники старательно молились, чтобы певица смогла выбраться и вернуться к ним.