К началу осени станут известны результаты пострегистрационных испытаний российской вакцины "ЭпиВакКорона", которые проводятся в нескольких регионах, в том числе и в Казани на добровольцах.

Разработчики препарата в своем "Инстаграме" опубликовали точное число добровольцев. Известно, что в испытаниях принимают участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Тестирование проводится на базе восьми медучреждений - в Москве и области, в Тюмени, Калининграде и в Казани.

"Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", — говорится в официальном сообщении.

Результаты подобных пострегистрационных испытаний "Спутника V" будут опубликованы к октябрю этого года. По вакцине "КовиВак" данные появятся в общем доступе не раньше, чем в конце этого или начале 2022 года.