В Новой Москве трое педофилов решились на похищение несовершеннолетней девочки прямо из квартиры, в которой она живет. Неизвестные мужчины представились сотрудниками ремонтной службы, 13-летняя школьница после этого открыла им дверь.

По данным РЕН ТВ, мужчины вошли в квартиру и заставили девочку выпить алкоголь. Очнулась она уже в гараже, куда "ремонтники" принесли ее и где ее уже успели изнасиловать.

Девочка попала в больницу. Следователи сейчас проверяют все обстоятельства случившегося и ищут мужчин, которые представились работниками ремонтной организации.