Главный врач онкодиспансера в Северной Осетии Сергей Кануков уволился после того, как получил от руководства поручение "экономить на пациентах", сообщает "Коммерсантъ".

Он обратился к руководству республики с просьбой помочь - в больнице не хватает современных препаратов. В ответ ему посоветовали искать "альтернативные методы лечения онкобольных". Местные власти и республиканский Минздрав дали доктору совет использовать более дешевые, пусть даже менее эффективные препараты. Через два дня доктор написал заявление об увольнении.

Ситуацией заинтересовалось Следственное управление СК по Северной Осетии. Ведомство начало проверку по факту увольнения главврача. В поддержку Канукова выступили около 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера. В республиканском минздраве не стали комментировать ситуацию, ссылаясь на ожидание результатов проверки СК.