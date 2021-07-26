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Фото: clutch.net.ua

У переболевших коронавирусом обнаружили необратимое снижение интеллекта

26.07.2021, 06:56 782 4 prokazan.ru
Интеллект может необратимо снизиться даже после легкой формы коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли медики международной группы, опубликовавшие результаты своего исследования в официальном медицинском журнале The Lancet.
 
Если болезнь протекала в тяжелой форме, последствия для интеллекта можно сравнить с инсультом. Те, кто лежал на ИВЛ, теряют до 7 пунктов IQ.
 
Медики пришли к выводу, что в большей мере страдает способность рассуждать логически, планировать и концентрировать внимание. Потери, увы, необратимы.
 
Причиной нарушений является воздействие вирусных частиц на клетки головного мозга.
 
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комментарии

Ага!! Че скажешь? О тебе речь то Твой "интеллект" давно дно побил!
176
26 июля 2021
07:32
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
5
26 июля 2021
07:52
Кто болеет и так без мозгов, так как вовремя не привился.
Обыватель
1
26 июля 2021
12:07
У нас вся тусовка либеральная вместе со мной переболели и никаких последствий нет для интеллекта!
Горожанин
0
26 июля 2021
13:35
Ящик и пропаганда еще сильнее и необратимее интеллект снижают )
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07:35, 18.07.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные штаммы COVID-19 начали вытеснять все остальные
19:00, 16.07.2021
ГИБДД оштрафовала водителя за езду по городу на деревянном автомобиле
14:11, 16.07.2021
Умер около года тому назад: из реки выловили нижнюю часть мужского тела
13:43, 16.07.2021
Подростка затянуло в мясорубку на птицефабрике
10:12, 16.07.2021
Мать без маски увезли в отдел полиции, несмотря на плач ее маленького ребенка
07:31, 16.07.2021
Молодой сожитель бабушки решился на убийство ее годовалого внука
07:20, 16.07.2021
В России предложили уменьшить транспортный налог для тех, кто добровольно пройдет техосмотр
05:00, 16.07.2021
Женщина обнаружила в купленных помидорах записку с мольбой о помощи
01:00, 16.07.2021
Убийца сам явился с повинной из-за измучивших его по ночам кошмаров
18:02, 15.07.2021
Сегодня скончался актер и музыкант Петр Мамонов
16:12, 15.07.2021
Пожарные, пожаловавшиеся Путину на низкую зарплату, уволились из части
15:51, 15.07.2021
Путина попросили объявить тотальный локдаун в связи с ростом смертности от коронавируса
13:32, 15.07.2021
Годовалого малыша пришлось реанимировать после падения на разбитый стакан
11:37, 15.07.2021
Полицейского, стрелявшего в 13-летнюю школьницу за отказ целоваться, отправили в колонию
11:18, 15.07.2021
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев
07:55, 15.07.2021
Решила заработать: мать сняла порнофильм с участием своей шестилетней дочери
07:43, 15.07.2021
Шестилетний мальчуган ушел в магазин, прихватив 275 тысяч рублей
07:28, 15.07.2021
В Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых сотрудников
00:01, 15.07.2021
Убили почетного работника образования: на свалке нашли фрагмент человеческой ноги и голову
20:00, 14.07.2021
15-летний подросток лишился пальцев в летнем трудовом лагере
16:33, 14.07.2021
Как в кино: сотрудники аэропорта приютили кота, которого хозяйка бросила перед рейсом
16:07, 14.07.2021
Бразильского президента госпитализировали с икотой, которая не прекращается уже две недели
13:51, 14.07.2021
Собака нашла обгоревшую пяточку: мужчина с питомцем нашли у детсада обгоревшие останки младенца
08:38, 14.07.2021
«Лежит трупом»: музыкальный критик Соседов рассказал о текущем состоянии певицы МакSим
07:59, 14.07.2021
Астролог Анисимова рассказала, от каких женщин мужчины уходят чаще всего
07:44, 14.07.2021
Полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую ОМОН по ошибке штурмовал болгаркой
07:13, 14.07.2021
В России назвали сроки начала вакцинации от коронавируса у подростков
06:59, 14.07.2021
Россия вышла на четвертое место в мире по количеству заражений коронавирусом
01:00, 14.07.2021
«Лилит идет»: россиян предупредили о страшной опасности Черной Луны с 18 июля по 1 августа
00:01, 14.07.2021
Двое мужчин хотели разыграть друга, устроив его похищение с пляжа, но обознались
20:00, 13.07.2021
Мужчина из мести постирал кошку сожительницы в стиральной машине
16:52, 13.07.2021
Некурящим россиянам предложили увеличить ежегодный отпуск - что об этом думают в Казани?
16:03, 13.07.2021
Синоптики резвятся: Вильфанд пообещал ряду регионов «махровую жару», а некоторым - «мешки холода»
10:04, 13.07.2021
Подростка, зарубившего топором родителей и сестру, признали невменяемым
09:17, 13.07.2021
Дело в 11 томов: двух подростков 14 и 15 лет судят за убийства и изнасилование
07:38, 13.07.2021
21-летняя девушка умерла после жестокого секса с экс-полицейским
07:11, 13.07.2021
В России предупредили о возможном росте цен на незаменимые продукты
06:00, 13.07.2021
Представитель МИД Захарова рассказала, как дипломат США украл железнодорожную стрелку под Тверью
20:00, 12.07.2021
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки
17:20, 12.07.2021
Акушерка во время подпольного аборта отрезала голову ребенку: что решил суд?
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью