Интеллект может необратимо снизиться даже после легкой формы коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли медики международной группы, опубликовавшие результаты своего исследования в официальном медицинском журнале The Lancet.

Если болезнь протекала в тяжелой форме, последствия для интеллекта можно сравнить с инсультом. Те, кто лежал на ИВЛ, теряют до 7 пунктов IQ.

Медики пришли к выводу, что в большей мере страдает способность рассуждать логически, планировать и концентрировать внимание. Потери, увы, необратимы.

Причиной нарушений является воздействие вирусных частиц на клетки головного мозга.