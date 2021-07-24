Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, как будут наказывать медицинских работников за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.

«Мы не приемлем такой вид деятельности. К тем медицинским работникам, вина которых будет доказана, будут применяться самые жесткие санкции и санкции к их руководителю, потому что Минздрав о недопустимости таких вещей говорил многократно на своих внутренних совещаниях», — заявил он.

Жаворонков отметил, что медработника, который продаст поддельную справку или сертификат о прохождении вакцинации от ковида, ждет не только выговор и увольнение, но и уголовное дело. Он также напомнил, что частные медицинские учреждения не имеют права предоставлять справок о вакцинации и сертификатов — у них нет доступа к специальному реестру.

Напомним, ранее обнаружена новая мутация коронавируса — уже есть зараженные.