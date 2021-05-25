За сутки из Детской республиканской клинической больницы выписали шестерых детей, которые пострадали при нападении на гимназию 175 в Казани. Об этом журналисту Prokazan.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«На данный момент в ДРКБ остаются шесть детей. Еще трое взрослых и пять детей находятся на лечении в Москве, у всех состояние стабильное», - отметили в пресс-службе.

Напомним, на допросе казанский стрелок Галявиев рассказал, что его «гнобила» учитель гимназии 175.

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- Когда Галявиев шел с оружием в школу №175, его видели минимум шесть человек. Все они попали на видео.