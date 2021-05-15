Ильназа Галявиева, который убил девять и ранил 23 человека в школе №175 перед преступлением видели минимум шесть человек.

Согласно видеозаписям с камер, весь маршрут занял около пяти минут. На кадрах видно, что молодой человек выходит из подъезда с оружием и во всем черном. Он движется мимо жилых домов, через детские площадки, кому-то машет рукой. Никто из тех, кого стрелок встретил, не обратился в полицию.

Напомним, что 11 мая Галявиев в школе, где ранее учился сам, расстрелял девять человек, еще 23 получили ранения. Он провел в школе около 8 минут и сдался правоохранителям. Сейчас он находится под арестом, молодому человеку грозит пожизненный срок.