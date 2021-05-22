11 мая Казань и всю Россию повергла в шок трагедия в гимназии 175. Туда пришел 19-летний Ильназ Галявиев и начал массово расстреливать всех, кто попадался на пути. В результате 9 погибших. На данный момент «казанский стрелок» - так его прозвали в народе, содержится в СИЗО №1, специалисты утверждают, что он склонен к суициду, поэтому он сидит один.

По информации издания «БИЗНЕС Online», каждый день его вызывают на допрос к следователю. На одном из таких Галявиев рассказал, что в годы учебы в гимназии у него не ладились отношения с одной из учительниц, она его «гнобила», занижала оценки и называла «тупым». Также от него отворачивались одноклассники.

При этом задержанного не навещают даже родители – на связь не выходят, деньги не присылают. В ближайшее время его доставят в Москву, где будут проводить психиатрическую экспертизу, на это уйдет около двух месяцев.