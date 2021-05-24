Заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова отреагировала на эвакуацию сразу в нескольких школах Казани 24 мая. Она прокомментировала этот вопрос в прямом эфире.

«Это ведь кто-то делает, но для чего? После трагедии в 175-й школе буквально на следующий день уже были подобные звонки, и детей эвакуировали, школы проверяли. Слава богу, это были ложные звонки. Но от кого-то они идут. Я не понимаю тех, кто спекулирует этой бедой», - отметила спикер.

Также Ларионова отметила, что ситуация до сих пор не успокоилась и попросила не причинять боль родителям, чьи дети на данный момент в школах. При этом она призвала тех, кто анонимно сообщает о «минировании» школ остановиться и не напрягать ситуацию.

Напомним, 24 мая сразу в несколько школ поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах. На место сразу выехали спецслужбы.