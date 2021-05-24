В Казани 25 мая на сутки отключат воду в некоторых домах Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 09:00 25 мая до 03:00 26 мая воды не будет по улицам: Железнодорожников, четные номера домов от №60/27 по №82, нечетные номера домов от №31 по №53, Лейтенанта Красикова, четные номера домов от №42 по №90, нечетные номера домов от №31/29 по №81, Магазинная, четные номера домов от №14 по №30, нечетные номера домов от №15/26 по №33, Тепловозников, четные номера домов от №22 по №42/3, нечетные номера домов от №19 по №37/5, Ферганская, 2, 4, 6, 7, 8, 10/22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Яна Юдина, 26 и четные номера домов от №36 по №80, нечетные номера домов от №27 по №81.

При этом воды не будет по улицам Ветровая, Воркутинская, Односторонняя, Парковая и Черниговская.

Отключение связано с работами на водопроводе.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.