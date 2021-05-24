Известный в России онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу" назвал три полезных привычки, которыми стоит обзавестись, чтобы уберечься от онкологических заболеваний в прямой или толстой кишке.

В первую очередь врач отметил необходимость питаться сбалансированно, ограничить алкоголь, бросить курить, не перетруждаться и чаще отдыхать.

Медик также отметил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака. По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.