Власти рассматривают вопрос частичного ограничения использования электросамокатов в Казани. В свете последних событий, связанных с несчастными случаями из-за самокатов, правительство региона всерьез задумалось о снижении происшествий с участием транспорта.

Как пишет издание «Татарстан-24», запрещать совсем поездки на электросамокатах не будут, однако запрет езды по улицам города все-таки возможен. Вместо этого для катания на транспорте будут специальные площадки.

Напомним, некоторые ограничения уже ввели. Так, у сервиса проката «Whoosh» на карте отмечены зоны с максимально допустимой скоростью. То есть самокат автоматически будет ее регулировать.

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