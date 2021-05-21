В Казани в приложении сервиса проката «Whoosh» появились ограничения по скорости. Теперь в парках, скверах и некоторых тротуарах нельзя будет разогнаться.

Например, в парке Урицкого, Горького, на набережной озера Кабан можно будет ездить со скоростью не выше 15 км/ч, в парке Победы – до 20 км/ч.

Такие ограничения были введены с целью сделать безопасными пешеходные зоны. Ранее такую меру ввели в Москве. Также там планируется ограничивать скорость тем, кто впервые пользуется транспортом. Следующий этап – запрет ездить по двое.