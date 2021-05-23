В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану поделились видео момента падения мужчины с электросамоката на Баумана. В результате падения мужчина разбил голову.
На кадрах видно как мужчина на скорости едет по Баумана, и, не справившись с управлением, врезается в бордюр и падает. К нему на помощь пришли военнослужащие казанского полка Росгвардии, они оказали ему доврачебную помощь. Потерпевший получил травму головы с рассечением лобной части. После оказания помощи военнослужащие вызвали скорую помощь.
Но после того как потерпевший заверил, что чувствует себя хорошо, росгвардейцы отменили вызов.
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Но лицо вверившее ему управление это транспортное средство, ухмыляется, ведь оно ни в чем ни виновато. Хотя это не так, виновато!