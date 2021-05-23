В Подмосковье водитель иномарки «Range Rover» начал стрелять по пешеходам из-за удара самокатом о машину. Об этом пишет РЕН ТВ.

Конфликт начался, когда двое взрослых и ребенок переходили дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали, что водитель чуть не сбил людей, от возмущения один из пешеходов ударил по машине самокатом. После этого мужчина вышел из машины и открыл стрельбу.

В результате два человека ранены, их отвезли в больницу, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по данному факту, подозреваемый доставлен в полицию и дает показания.