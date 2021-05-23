В ДРКБ Казани провели сложную операцию подростку, который получил серьезную травму во время потасовки. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«Удар был не сильный. Была гематома малых размеров, была небольшая припухлость, но больше всего тревожили жалобы подростка на резкое двоение. Ребёнку было тяжело передвигаться, ориентироваться в пространстве. Результаты компьютерной томографии показали, что имеется перелом нижней стенки орбиты», - отмечает завотделением офтальмологии ДРКБ Наиля Хабибуллина.

Глаз юного пациента перестал двигаться по вертикали. В ходе операции была вскрыта стенка орбиты, наложена специальная пластина, которая закрывает костный дефект. При этом даже после операции вопрос о полном восстановлении подвижности глазного яблока, открыт.

«Сейчас мы готовим ребёнка к выписке домой. С данным пациентом мы не прощаемся, после курса реабилитации. Возможно, понадобится еще одна операция», - заключила врач.