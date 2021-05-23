Днем 22 мая казанские соцсети облетело видео, на котором женщина, стоя у подъезда, пинает ногами маленькую девочку. Не составило труда понять, что это мать и дочь (девочка звала женщину мамой). Возмущению пользователей не было предела. Позже в дело вмешались сотрудники полиции.

Они установили личность и адрес женщины на видео. Оказалось ролик опубликовали соседи, которые уже не раз слышат крики и видят, как по отношению к девочке применяется насилие. Сотрудники доставили подозреваемую в отдел полиции, началась проверка.

На данный момент от старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева стало известно, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».