22 мая в Казани эвакуировали гимназию №20 и школу №34. Причиной стал мужчина, который распространял информацию о том, что на территории учреждений находится стрелок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

«Руководство школ и службы безопасности сработали оперативно. На время для проверки сообщения и поиска мужчины была закрыта территория учреждений», - говорится в сообщении.

Информация оказалась ложной.

Напомним, сегодня в школах города проходят мероприятия, посвященные последнему звонку.