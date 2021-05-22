В сети пользователи сообщили, что 21 мая в Казани на улице Ахунова девушка на электросамокате сбила полуторагодовалого ребенка. В дежурной части МВД Татарстана журналисту Prokazan.ru подтвердили информацию о произошедшем, сообщив, что у ребенка сломана голень и сотрясение мозга.

Известно, что девушка скрылась с места ДТП. В обстоятельствах будут разбираться сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе Минздрава Татарстана также подтвердили информацию о произошедшем. Мать ребенка обращалась в ДРКБ, где ребенку была оказана помощь.