Не так давно президент Татарстана Рустам Минниханов определил даты проведения Сабантуя. 21 мая на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина рассказала, как будет проходить мероприятие.

«Сабантуй будет проходить в очном формате в тех районах и городе Казани, где это заявлено. Из рекомендаций – обязательно благоустройство территории, где будет проводиться мероприятие, это создание условий для соблюдения личной гигиены. Обязательно должны быть туалеты, по возможности — рукомойники, обязательно антисептики», - отметила спикер.

При этом, по словам Авдониной, Роспотребнадзор не рекомендует посещать праздник лицам старше 60 лет и не привитым гражданам. Всем посетителям нужно будет иметь при себе антисептик или влажные салфетки.