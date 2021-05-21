Вера в полицию и справедливость - составляющая необходимой базовой безопасности. У 36-летней жительницы Казани Екатерины Кузнецовой эта вера пошатнулась. Полиция отказалась расследовать дело, в котором она стала потерпевшей. Катерину избили и ограбили. Но она ничего не помнит, потому что страдает эпилепсией. Восстановить картину событий стражи порядка не смогли. Или не захотели.

"Нашли в тупике"

Летом прошлого года Екатерину утром около 8 часов утра у ее собственного дома в тупиковом проезде нашла соседка, которая отправилась на утреннюю прогулку с собакой. Кузнецова лежала на земле в грязной одежде, без сознания. Соседка позвала мужа женщины и ее занесли домой.

Когда Кузнецова пришла в себя, то обнаружила, что вообще ничего не помнит. Помнит, как в 2 часа ночи вызвала такси от родственников, села в машину. А дальше - темнота. Но очнулась она избитой, у нее украли цепочку с шеи и крупную сумму денег из сумочки.

- Моя крестная сильно болела. Родственники попросили приехать в поселок Северный, посидеть с ней в выходной. У нее был рак, женщина была совсем плохая... Понимая, что скоро она умрет, они спросили, есть ли у меня сбережения какие. Было 35 тысяч, на всякий случай захватила с собой. Пока сидела с крестной, ей стало плохо, вызвали Скорую, но она умерла... Я наполовину чувашка, у нас принято три дня сидеть у гроба покойного. Мы просидели с ее дочками ночь, а на второй день мне стало нехорошо. У меня инвалидность по эпилепсии. Чувствую, приступ приближается...

- Не проще ли было остаться?

- Нет, я решила ехать домой, к мужу, детям. Там безопаснее. Позвонила знакомому таксисту Косте (имя изменено - прим. редакции). Он приехал быстро, села в машину и все, больше ничего не помню. А когда уже пришла в себя дома, то была побитой, не было денег, не было цепочки. Почему-то с меня сняли кроссовки, а вот мелкие деньги, которые были в другом кошельке в сумке и дорогой телефон не взяли...

- А что говорит ваш знакомый таксист?

- Он видел у меня деньги большие, я доставала платить, когда только села в такси. Но почему-то он вообще перестал брать трубку на следующий день. Мы хотели у него спросить, как я оказалась на земле у своего дома... Но до сих пор он так и не вышел на связь...

"Сколько вы выпили?"

Женщина отправилась в отдел полиции № 1 Авиастроительного района Казани. Объяснила все, написала заявление.

- Меня поразило, что первый вопрос, который задали полицейские, звучал так: "Сколько вы выпили?". Я им говорю, что я инвалид по эпилепсии, я вообще не пью, я принимаю на постоянной основе лекарства, которые в сочетании с алкоголем меня просто уничтожат. Буду либо в коме, либо на том свете после первой же рюмки. Не поверили...

- Дело возбудили?

- Да, но потом начались настоящие чудеса. Побои я сняла, но их почему-то не учли. Дело возбудили только по факту кражи. Начали предполагать, что меня избил муж. Но это - абсурд, мы 12 лет в браке, муж ни разу на меня руку не поднял...

А потом и вовсе закрыли дело, сославшись на то, что женщина, вероятно, в силу заболевания, не смогла правильно интерпретировать случившееся с ней. Она ничего, совсем ничего не помнит.

"Две бутылки, без закуски"

Костя - таксист, с которым была знакома Катерина, пояснил полицейским, с ее слов, что действительно забрал женщину в поселке Северном. Но повез не домой, а, как она потребовала, по барам и кабакам Казани. Когда у полицейских спросили, не проще ли запросить из кабаков видео с камер наблюдения, то вопрос так и повис в воздухе. Доказать факт присутствия женщины в увеселительных заведениях никто не смог.

Мы связались с этим водителем, нашли его год спустя и вот что он сообщил:

- Константин, вы помните вашу клиентку Екатерину Кузнецову?

- В первый раз слышу...

- Вы подвозили ее из поселка Северного прошлым летом...

- А... Да, помню, только вот фамилии ее не знал.

- Так куда вы возили женщину в ту ночь?

- В кабак на улице Беломорской.

- Она пила?

- О! Еще как. Я так бухать не умею: прямо в машине у меня уговорила две бутылки водки, ничем не закусывая. Вы так можете? Я вот - нет. А она может.

- Где она могла получить побои?

- Она падала постоянно, несколько раз, выходила из машины, падала, поднималась. К утру вся грязная была. Я ее домой отвез. Она вышла сама из машины, а куда пошла, я уж не знаю, я быстрее уехал, пока назад не позвала, такие клиенты - ну их...

Жалоба Бастрыкину

Екатерину не удовлетворил отказ в расследовании. Она уверена, что не могла ни пить, ни падать. Она написала письмо в Москву, Бастрыкину. Ее вызвали в Следственный Комитет. Дело открыли заново, но снова закрыли.

Буквально на днях Кузнецовой пришло сообщение из прокуратуры. Там не усмотрели оснований для мер прокурорского реагирования, поскольку отказ в возбуждении дела ОП № 1 признали вполне законным.

- Екатерина, а как думаете вы, кто с вами случилось?

- Думаю, тут постарался таксист. Он единственный видел у меня деньги. И он знал о моей болезни, что я в приступе уже ничего потом не помню. Либо же другие люди, но тогда они просто хотели меня убить, удар был в висок, синяки потом расползлись именно с этого места...

Эпилептические припадки вызваны нарушениями в мозге, которые активируют группу нервных клеток в коре головного мозга (серого вещества), с одновременным выделением резких и чрезвычайных разрядов электрической энергии. Сила приступа отчасти зависит от расположения в мозге, где эта электрическая гиперактивность происходит. Эффекты варьируются от коротких минутных, незначительных спазмов – до потери сознания. Потеря памяти при эпилепсии - дело обычное. Статистика такова: в 65% случаев с дебютом эпилепсии до 6 месяцев наблюдаются интеллектуальные нарушения. В 49% случаев — в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. В 34% — от 2 до 4 лет. Иными словами, жалобы Екатерины на потерю памяти имеют основания.

- Я правда не помню. Но очень хочу справедливости. Разве не для того существует полиция? Почему не взяли отпечатки пальцев с моей сумки? Почему не посетили кабак, в котором я якобы была? Меня ж там никто не опознает, меня там не было. Я просто прошу помочь мне сохранить веру в органы правопорядка.