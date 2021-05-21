В Татарстане зарегистрировано первое в этом сезоне обращение с укусом ядовитой змеи. Мужчина встретил гадюку в Пестречинском районе.

Как пояснили в больнице №7, гражданин прибирался на кладбище и не заметил змею, она его укусила. В первые минуты симптомов не было, пострадавший сел за руль и поехал в больницу. Через полчаса ему стало хуже, затем началась рвота и состояние ухудшилось.

В больнице его отправили в реанимацию, еще немного, и спасти его было бы невозможно: яд мог распространиться и отек дошел бы до дыхательных путей. Медики сделали все возможное, сейчас татарстанец идет на поправку.

Пор словам специалистов, сейчас гадюки из-за аномальной для мая жары массово проснулись и особо агрессивны.