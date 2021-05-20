Банк «Открытие» аккумулировал более 5 млрд рублей на эскроу-счетах в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает оставаться одним из лидеров кредитования строительного сектора республики Татарстан. При финансовом участии кредитной организации в регионе возводится более 40 домов почти на 7000 квартир. Об этом на круглом столе «Тенденции на рынке строящегося жилья: возможности для застройщиков и банков», организованном банком «Открытие» и ИА «РБК Татарстан», заявил управляющий банком «Открытие» в республике Татарстан Дамир Габдулхаков.

По его словам, за два последних года банк «Открытие» установил кредитный лимит в 18,5 млрд рублей на кредитование строительного сектора региона. В рамках данного лимита будет построен 41 дом на 6 782 квартиры. «Мы понимаем всю важность задачи по увеличению объемов строительства для обеспечения доступности жилья. Для ее решения банк «Открытие» выстроил свою работу таким образом, чтобы максимально оперативно отрабатывать запросы застройщиков и заявки граждан», - отметил Дамир Габдулхаков.

Всего в регионе, по словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшата Гимаева, по итогам 2020 года было реализовано строительных проектов на сумму около 370 млрд рублей. 74% возводимого в Татарстане жилья реализуется по новым правилам долевого строительства (с размещением средств дольщиков на эскроу-счетах). «Банки занимают активную гражданскую позицию, благодаря этому мы ведем строительство новых проектов. Рост выдач ипотеки на первичном рынке составил 57% по сравнению с прошлым годом, на вторичном рынке - 63%», - отметил Ильшат Гимаев.

Напомним, за 2020 год банк «Открытие» выдал жителям Татарстана 1604 ипотечных кредита на общую сумму 4,2 млрд рублей, а за первый квартал 2021 года выдано еще 448 кредитов на 1,2 млрд рублей.

В настоящее время банк «Открытие» предоставляет ипотечные кредиты по следующим программам: «Семейная ипотека» (ставка от 5,15%), «Госпрограмма» (ставка от 5,59%), «Квартира» (ставка от 7,8%), «Рефинансирование» (ставка от 7,9%).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.