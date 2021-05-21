Массовый субботник по борьбе с борщевиком Сосновского намечен в Казани на 23 мая. Борьба с опасным растением пройдет на территории парка "Русско-Немецкая Швейцария". Самые активные участники этой акции получат заслуженные призы.

Главный приз дадут тому, кто выкопает самый большой и тяжелый корень борщевика. Специальный приз сможет получить тот, кто отличится самой интересной находкой на субботнике и сочиненной легендой о ней. Например, нашли старый кошелек, придумали историю его появления тут - и приз ваш.

Будет также много мелких, но не менее приятных призов. Их разыграют в лотерею между участниками субботника.

В парке растение разрослось на 10 из 30 га особо охраняемой природной территории. Это крупный вредитель, сок которого может вызывать сильные ожоги на коже и слепоту.