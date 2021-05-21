Специалисты республиканского Минздрава назвали число жертв коронавируса в Татарстане за сутки. Известно, что официально подтверждены 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались двое мужчин - 1936 года рождения и 1953 года рождения. Также не стало женщины 1938 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Минздрав выражает свои искренние соболезнования родным и близким.

По состоянию на 20.05.21 в республике зарегистрировано 486 случаев летального исхода от коронавируса.