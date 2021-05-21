Ильсур Метшин одобрил проекты строительства четырех новых объектов в столице Татарстана. В самом сердце города будет построено новое здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. Также в центре будет построен новый жилой дом и "Фудмолл". Еще один проект касается реконструкции.

На улице К. Маркса, 8/13 во дворе гостиничного сервиса над пристроем возведут еще один этаж. На ул. Большая Красная построят новое 5-этажное здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. На улице Волкова будет проходить строительство индивидуального жилого дома. А на ул. Г.Исхаки возведут двухэтажное здание предприятия общественного питания «Фудмолл».

В самое ближайшее время одобренные Метшиным проекты будут представлены на одобрение президенту РТ Рустаму Минниханову.