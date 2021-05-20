Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который подозревается в реабилитации нацизма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 23 мая 2017 года злоумышленник разместил в интернете, скопированную из сети видеозапись, на которой содержатся заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы второй мировой войны. Причастность к совершению преступления мужчина признал.

Расследование уголовного дела продолжается.