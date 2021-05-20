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Фото: соцсети

В Татарстане женщина пожаловалась на соседей, потому что те не давали отлавливать бездомных собак

20.05.2021, 15:05 56 1 prokazan.ru

В соцсетях жительница Татарстана пожаловалась на соседей. Оказалось, они препятствовали отлову бездомных собак, прикармливают их.

«Помогите, пожалуйста, справиться с уличными собаками в Усады ул.Счастливая д.3 у нас дети боятся выходить на улицу. Жители соседнего дома прикормили бездомных собак и защищают их. К нам приезжали отлавливать животных, но жители не дали этого сделать. Старший по дому писал участковому, так дело и не продвинулось», - отметила местная жительница.

Также женщина отметила, что жители написали коллективное письмо главе Лаишевского района с просьбой помочь. В комментариях пользователи возмутились поведением соседей.

«Заведите этих собак им в квартиру. Пусть живут с ними раз так хочется. Тоже самое в ЖК Салават Купере! Дети не могу гулять около дома на площадке!»

«Везде и каждый день люди людей убивают насилуют грабят, а им собаки помешали»

«Есть службы, которые должны работать. Бродячим собакам не место на детских площадках»

«Если они никого не трогают, то зачем их отлавливать?»

Напомним, чтобы оставить заявку на отлов безнадзорных животных, нужно зайти в систему «Народный контроль» на сайте мэрии Казани или через эл.почту Комитета ЖКХ gkh.kzn@tatar.ru. Но по федеральному законодательству служба отлова обязана возвращать животных на прежнее место обитания, если они не проявляют немотивированную агрессию. Если собаки прячутся в частном секторе, то от собственников требуется разрешение на отлов.

 

Татарстан Казань Общество Животные
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комментарии

Горожанин
0
20 мая 2021
15:09
Зоошизу надо скормить голодным бездомным собакам и вопрос решён

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07:32, 12.05.2021
В России хотят дать привитым от коронавируса дополнительные привилегии и бонусы от 500 до 5000 руб.
00:01, 12.05.2021
Вернуть смертную казнь предложил депутат Госдумы Миронов после трагедии в Казани
19:00, 11.05.2021
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
09:32, 11.05.2021
Уволенный работник обиделся и попытался сжечь родную птицефабрику
07:47, 11.05.2021
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
07:36, 11.05.2021
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
10:32, 10.05.2021
Российский врач назвал верный внешний признак предракового состояния
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
18:21, 09.05.2021
В Омской области глава Минздрава на квадроцикле потерялся в лесу, ранее он лечил Навального
12:31, 09.05.2021
Дети, играющие во дворе, нашли труп мужчины
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
06:01, 09.05.2021
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
21:00, 08.05.2021
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
17:42, 08.05.2021
При обрушении моста пострадали два человека, следствие ведет Главное следственное управление СК РФ
11:17, 08.05.2021
Российский врач назвал симптом рака, который встречается только у мужчин
10:35, 08.05.2021
Танк в Уфе загорелся во время репетиции парада Победы
06:00, 08.05.2021
Жителям Татарстана можно будет оформить электронные паспорта уже в 2023 году
20:00, 07.05.2021
Автомобилиста задержали и оштрафовали на 150 тысяч за надпись на авто против Путина
19:00, 07.05.2021
Российское правительство ввело новые меры для стабилизации цен на топливо
14:53, 07.05.2021
Кошмар длился 7 лет: мужчину обвинили в насилии над малолетними сестрами супруги только через 5 лет
13:40, 07.05.2021
Мужчина похитил 5-летнюю девочку и отвел ее в заброшенный дом
12:08, 07.05.2021
Пенсионерка покрылась черными пятнами после вакцинации от коронавируса
11:00, 07.05.2021
Супруг пропавшей блогерши признался, что сам убил ее
09:44, 07.05.2021
Эхо войны: мужчина и 15-летний подросток погибли, подорвавшись на боеприпасе времен ВОВ
08:02, 07.05.2021
Врач рассказал, что означают холодные руки у человека
07:52, 07.05.2021
Названы требования, которым должны соответствовать жилые дома для бесплатной газификации
20:00, 06.05.2021
Нарколог Минздрава рассказал, почему переболевшим коронавирусом нельзя пить алкоголь
19:00, 06.05.2021
Сколотила «бригаду» из педагогов: главного бухгалтера мэрии заподозрили в создании ОПГ
16:32, 06.05.2021
Школьницы получили травмы, делая селфи перед проходящим поездом
16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
15:50, 02.05.2021
«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
15:09, 02.05.2021
Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
13:24, 02.05.2021
Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
11:28, 02.05.2021
В Роспотребнадзоре назвали 6 категорий людей, которым категорически нельзя делать прививку от COVID
10:07, 02.05.2021
2-летний ребенок скончался после обеда в кафе с картошкой фри
09:51, 02.05.2021
Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
09:21, 02.05.2021
«Стукачей хватает»: казанцы обсуждают идею депутата ГД от РТ об органе для жалоб на соседей
08:12, 02.05.2021
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, при каком условии будет остановлен коронавирус
20:00, 01.05.2021
Дочь заключенного актера Ефремова готовится стать мужчиной к 25 годам
19:00, 01.05.2021
Поминки рабочего начинались как обычно, а закончились стихийным митингом
10:28, 01.05.2021
Росфинмониторинг внес Штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму
08:56, 01.05.2021
Водитель «девятки» грубо нарушил ПДД и устроил аварию с пятью погибшими девочкам-баскетболистками
06:01, 01.05.2021
Глава Роспортебнадзора Попова заявила, что иммунитет к ковиду после прививки держится до 12 месяцев
15:24, 30.04.2021
В руках мужчины взорвался телефон, он получил ожоги
14:58, 30.04.2021
В Кремле рассказали, будут ли компенсировать майские праздники за счет уменьшения новогодних каникул
13:49, 30.04.2021
21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
12:45, 30.04.2021
Депутаты Госдумы предложили выплачивать родителям школьников 10 тысяч каждый год
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
08:09, 30.04.2021
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах в пилотном режиме
07:58, 30.04.2021
Врач рассказал, как на самом деле в тюрьмах России обстоят дела с медициной
21:54, 29.04.2021
Почернела стопа: женщина после прививки от коронавируса пожаловалась на адские боли
20:00, 29.04.2021
Перечень запрещенных при ДТП действий назвали россиянам эксперты
19:00, 29.04.2021
Обиженный на приставов мужчина закидал их грязными подгузниками
17:51, 29.04.2021
Мужчина нанес более 100 ударов ножом сожительнице и еще 18 уже после смерти
15:40, 29.04.2021
На берегу реки очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего бизнесмена, рядом лежал серп
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:36, 29.04.2021
Новые штрафы для кондукторов и изменения в ПДД: какие законы вступят в силу в мае 2021 года
14:04, 29.04.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
13:49, 29.04.2021
Мужчина два года насиловал троих приемных дочерей: что решил суд?
13:28, 29.04.2021
Неизвестный мужчина напал на школьницу возле лицея и пытался затащить в гаражный массив
11:55, 29.04.2021
Легендарный киллер 90-х Саша-Солдат попытался выйти на свободу по УДО
11:40, 29.04.2021
Волков: Штабы Навального в России прекращают работу
11:39, 29.04.2021
В 9 российских городах ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие массовые теракты
10:45, 29.04.2021
Хотел вернуть жену магией: мужчину жестоко убили во время оккультного обряда
10:42, 29.04.2021
«Решился ради жены»: во время оккультного ритуала зарубили мужчину
08:42, 29.04.2021
Врач рассказал о том, как влияет время рождения человека на всю его жизнь
08:09, 29.04.2021
Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
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«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
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«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью