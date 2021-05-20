В соцсетях жительница Татарстана пожаловалась на соседей. Оказалось, они препятствовали отлову бездомных собак, прикармливают их.

«Помогите, пожалуйста, справиться с уличными собаками в Усады ул.Счастливая д.3 у нас дети боятся выходить на улицу. Жители соседнего дома прикормили бездомных собак и защищают их. К нам приезжали отлавливать животных, но жители не дали этого сделать. Старший по дому писал участковому, так дело и не продвинулось», - отметила местная жительница.

Также женщина отметила, что жители написали коллективное письмо главе Лаишевского района с просьбой помочь. В комментариях пользователи возмутились поведением соседей.

«Заведите этих собак им в квартиру. Пусть живут с ними раз так хочется. Тоже самое в ЖК Салават Купере! Дети не могу гулять около дома на площадке!»

«Везде и каждый день люди людей убивают насилуют грабят, а им собаки помешали»

«Есть службы, которые должны работать. Бродячим собакам не место на детских площадках»

«Если они никого не трогают, то зачем их отлавливать?»

Напомним, чтобы оставить заявку на отлов безнадзорных животных, нужно зайти в систему «Народный контроль» на сайте мэрии Казани или через эл.почту Комитета ЖКХ gkh.kzn@tatar.ru. Но по федеральному законодательству служба отлова обязана возвращать животных на прежнее место обитания, если они не проявляют немотивированную агрессию. Если собаки прячутся в частном секторе, то от собственников требуется разрешение на отлов.