Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас, ныне работающий скаутом в казанском клубе, навестил ученика 175-й гимназии в больнице, сообщает пресс-служба клуба.

"Скоро у меня состоится матч в Мадриде, я обязательно пришлю тебе видео с поля и из раздевалки. А когда ты поправишься, мы вместе посетим базу "Рубина" и сходим на официальную игру команды", — сказал Навас мальчику.

11 мая в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников и двое взрослых, в том числе учительница, пострадали не менее 24 человек. На школу напал 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев, он задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об массовом убийстве.

Навас защищал цвета "Рубина" с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 год, после чего завершил карьеру. Между этими периодами защитник играл за "Ростов", а до переезда в Россию выступал на родине — в Испании, напоминает "Чемпионат".