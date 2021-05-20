Власти России пока не прорабатывают возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. С таким выступлением вышел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он вынужден был сделать это, поскольку ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался за то, чтобы сделать прививку от COVID обязательной. Он отметил, что это важно в интересах государства.

Песков заявил:

"В настоящий момент так вопрос не стоит".

При этом пресс-секретарь главы государства особо подчеркнул, что прививка является добровольной и никаких конкретных действий для того, чтобы сделать ее обязательной, не предпринимается.