Трогающие душу кадры облетели социальные сети. На них видно, как сотрудник ГИБДД недалеко от парка Черное озеро переводит через дорогу утиное семейство - утку и детенышей. Водоплавающие все время норовят свернуть с пешеходного перехода, но инспектор уверенно направляет из на другую сторону улицы, чтобы уток не раздавили невнимательные автомобилисты.

В конце концов спецоперация по переводу уток через дорогу завершается безоговорочным успехом. Все птицы целы и довольны, инспектор с чувством выполненного долга приступил к своим основным обязанностям по патрулированию улиц.