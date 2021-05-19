Нетрезвый автомобилист в Казани решил заехать прямо в подъезд жилого дома. Об инциденте, произошедшем в Авиастроительном районе города, сообщают социальные сети. По словам очевидцев, которые сняли водителя на видео, все случилось на улице Дементьева.

Автор видео отметил, что от этого водителя местные уже устали, поскольку заезд в подъезд - далеко не первая пьяная выходка местного жителя.

Также очевидцы отметили, что вызвали ГИБДД. А сам водитель так и бросил своего железного коня у подъезда и скрылся.