15-летний мальчик из Черемхово Иркутской области сделал сообщение о готовящемся в Казани теракте. Он сообщил по телефону, что в одной из школ столицы Татарстана произойдет взрыв и будет стрельба, как это было в гимназии № 175 11 мая. В итоге была эвакуирована гимназия № 27, но обследование здания показало, что вызов был ложным.

Казанские правоохранители связались с коллегами из Иркутской области. Мальчик пояснил, что просто хотел пошутить.

Сейчас в отношении него проводятся процессуальные мероприятия. За ложное сообщение о теракте ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Утром 11 мая в Казани произошла стрельба в гимназии №175. Пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и двое взрослых. Стрелявший задержан, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этой гимназии, его задержали. СКР возбудил уголовное дело.